ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 1:47 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ನಟಿ: ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಓಣಂ ಆಚರಣೆ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನವ್ಯಾ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೈವಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಟಿಯ ಮೇಲೆ 1980 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 1.14 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೇನೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ': ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬೇಸರ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ: ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ, ನವ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಡವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇರಳ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. "ನನಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಗಳು" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್: ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು
ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ: ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಮಡಿದ್ದಾರೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.