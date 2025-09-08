ETV Bharat / entertainment

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Malayalam actress Navya Nair
ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಏರ್​​​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ನಟಿ: ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಏರ್​​​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಯಾಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಓಣಂ ಆಚರಣೆ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನವ್ಯಾ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟಿಯ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್​ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೈವಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಟಿಯ ಮೇಲೆ 1980 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 1.14 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೇನೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ': ಭೀಕರ​ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ಬೇಸರ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ: ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ, ನವ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಡವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇರಳ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. "ನನಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಗಳು" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್​: ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು

ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ: ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಮಡಿದ್ದಾರೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

FINE FOR JASMINECAN WE CARRY JASMINE ON FLIGHTಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆACTRESS NAVYA NAIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.