ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ 101ನೇ ಜನ್ಮದಿನ: ಪುತ್ರ ನಾಗಾರ್ಜುನರ 'ಶಿವ' ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್

ತಂದೆಯ 101ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ಪುತ್ರ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತಮ್ಮ 1989ರ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಿವ' ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Nagarjuna with father Akkineni Nageswara Rao
ತಂದೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಜೊತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ (Photo: ANI)
Published : September 20, 2025 at 5:08 PM IST

ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ (ಎಎನ್​ಆರ್) ಅವರ 101ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ತಮ್ಮ 1989ರ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಿವ'ವನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫೀಶಿಯಲ್​​ ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. 'ಶಿವ' ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು, 4K ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ತರುವುದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಗೌರವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವಾಗ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ? ಇಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಟ, "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಎಎನ್ಆರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾತ್-ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ 'ಶಿವ' ನವೆಂಬರ್ 14, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀ-ರಿಲಿಸ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ 4Kಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶಿವವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರಾಮ್​ ಗೋಪಾಲ್​​ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಜನರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಟ್ರೇಲರ್

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 1989ರ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಮತ್ತು ರಘುವರನ್ ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಂತರ 1990ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಶಿವ ಚಿತ್ರವು 13ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ (IFFI) ಭಾರತೀಯ ಪನೋರಮಾ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

