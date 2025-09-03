ETV Bharat / entertainment

'ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2' ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ '31 ಡೇಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ರಾಕೇಶ್ ಆಡಿಗ, ರಚನಾ ಇಂದರ್ ನಟನೆಯ 'ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2' ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 31 ಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

'Naanu mattu Gunda 2'
'ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2' ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ರೆಡಿ (Photo: ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 11:44 AM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಇದೀಗ 'ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2' ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ ಚಿತ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ರಘುಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಆಡಿಗ, ರಚನಾ ಇಂದರ್ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಬು, ಬಂಟಿ ಎಂಬ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಬಾಲನಟ ಜೀವನ್ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ.

'Naanu mattu Gunda 2'
'ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2' ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ರೆಡಿ (Photo: ETV Bharat)

ಪೊಯೆಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ರಘು ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್.ಪಿ.ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ರುತ್ವಿಕ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ತನ್ವಿಕ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರೋಹಿತ್ ರಮನ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Naanu mattu Gunda 2'
'ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2' ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ರೆಡಿ (Photo: ETV Bharat)

ಶಂಕರ ನಿಧನರಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮಗನಿಂದ ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಶಂಕರನ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ನಾಯಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಿಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಊಟಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

'Naanu mattu Gunda 2'
'ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2' ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ರೆಡಿ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ; ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ

'31 Days' movie is ready for release
'31 ಡೇಸ್' ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ (Photo: ETV Bharat)

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಲಿಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 31 ಡೇಸ್​ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ವಿ.ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ 150ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ವಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

'31 Days' movie is ready for release
'31 ಡೇಸ್' ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿ ಸುವರ್ಣ ಜೋಡಿಯಾಗಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನುತ್.ಕೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ,‌ ಧನು ಕುಮಾರ್, ತ್ರಿಭುವನ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸನತ್, ರವಿತೇಜ್, ನಿಶ್ಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 31 ಡೇಸ್ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12' ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್​​: ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್​​ ಸಾರಥ್ಯದ ಶೋ ಶುರು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

