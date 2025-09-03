ETV Bharat / entertainment

'ಮಹಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಿಣಿ, ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ: ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ - NAMRATHA GOWDA

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ 'ಮಹಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.

Namratha Gowda joins Vijay Raghavendra's 'Mahaan'
ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಟಿಸಿದ ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, 'ಮಹಾನ್'​ ಕೂಡಾ ಒಂದು.

ಹೌದು, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಮಹಾನ್'. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೀಗ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Video: Film team)

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್: ಹೌದು, ನಾಗಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ "ಮಹಾನ್" ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ರತಾ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Namratha Gowda joins Vijay Raghavendra's 'Mahaan'
'ಮಹಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Photo: Film Poster)

ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ,‌ ಕಥೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ರೈತರ ಬದುಕು ಬವಣೆಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದ್ದೂರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​​ ಕಟ್​​​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್​​ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನ್, ಮಿತ್ರ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನೈಜತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‌ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Naagini, Bigg Boss Namratha Gowda
ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಥೆಯೇ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧನ್ಯವಾದ

Namratha Gowda joins Vijay Raghavendra's 'Mahaan'
ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದ್ದೂರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಕುರಿತಾಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​: ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​​

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಟಿಸಿದ ರಿಪ್ಪನ್​ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, 'ಮಹಾನ್'​ ಕೂಡಾ ಒಂದು.

ಹೌದು, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಮಹಾನ್'. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೀಗ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Video: Film team)

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್: ಹೌದು, ನಾಗಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ "ಮಹಾನ್" ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ರತಾ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Namratha Gowda joins Vijay Raghavendra's 'Mahaan'
'ಮಹಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Photo: Film Poster)

ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ,‌ ಕಥೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ರೈತರ ಬದುಕು ಬವಣೆಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದ್ದೂರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​​ ಕಟ್​​​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್​​ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನ್, ಮಿತ್ರ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನೈಜತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‌ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Naagini, Bigg Boss Namratha Gowda
ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಥೆಯೇ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧನ್ಯವಾದ

Namratha Gowda joins Vijay Raghavendra's 'Mahaan'
ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದ್ದೂರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಕುರಿತಾಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​: ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​​

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHAAN MOVIEVIJAY RAGHAVENDRA MAHAANನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾನ್​ ಸಿನಿಮಾNAMRATHA GOWDA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.