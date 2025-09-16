ಮೈಸೂರು ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ 2025: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗಾಯಕರಿಂದ ಗಾನಸುಧೆ
ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ಪ್ರೀತಂ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು: 'ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ'ದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ 'ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ: ಇದೇ ಸೆ.23ರಿಂದ 27ರ ವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ವರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯುವ ದಸರಾವನ್ನು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಸಮೀಪದ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿಯ ಬಯಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನೈಟ್: ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆ.23ರಂದು ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದೇ ಸಂಜೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟ, ನಟಿಯುರು ಹಾಗೂ ಗಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ವಿಶೇಷ: ಈ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷರ್ಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.27ರಂದು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ತಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇರ ಕಮಲಿ ಕಮಲಿ, ಧೂಮ್ ಮಚಾಲೆ ಧೂಮ್ ಮಚಾಲೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಯಾ ರೇ, ಹೈ ಮೇರಾ ದಿಲ್, ಮೈ ದೇಶಿ ಗರ್ಲ್ ಹಾಡಿಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ.
ಡಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್: ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ.26ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಲುಗಿನ ಖೈದಿ, ರಂಗಸ್ಥಳಂ, ಪುಪ್ಪ, ಮಿರ್ಚಿ, ಯವಡು, ಡಿಜೆ, ತಮಿಳಿನ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಂಗಂ, ಪುಲಿ ಸೇರಿ ಅಪಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಯವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ.24ರಂದು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ.25ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾಯಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ದಸರಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ 25 ಸಾವಿರ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಮೀಪ ಎರಡು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ 5,000, 2500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನಿಗಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.