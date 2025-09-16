ETV Bharat / entertainment

ಮೈಸೂರು ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ 2025: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗಾಯಕರಿಂದ ಗಾನಸುಧೆ

ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ಪ್ರೀತಂ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.

Mysuru Yuva sambhrama 2025
ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: 'ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ'ದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ 'ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ: ಇದೇ ಸೆ.23ರಿಂದ 27ರ ವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ವರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯುವ ದಸರಾವನ್ನು‌ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್ ಸಮೀಪದ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿಯ ಬಯಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್ ನೈಟ್: ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆ.23ರಂದು ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದೇ ಸಂಜೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟ, ನಟಿಯುರು ಹಾಗೂ ಗಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ವಿಶೇಷ: ಈ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷರ್ಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.27ರಂದು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ತಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇರ ಕಮಲಿ ಕಮಲಿ, ಧೂಮ್ ಮಚಾಲೆ ಧೂಮ್ ಮಚಾಲೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಯಾ ರೇ, ಹೈ ಮೇರಾ ದಿಲ್, ಮೈ ದೇಶಿ ಗರ್ಲ್ ಹಾಡಿಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive Interview: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ : ನಟ ಮಿತ್ರ

ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್: ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ.26ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಲುಗಿನ ಖೈದಿ, ರಂಗಸ್ಥಳಂ, ಪುಪ್ಪ, ಮಿರ್ಚಿ, ಯವಡು, ಡಿಜೆ, ತಮಿಳಿನ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಂಗಂ, ಪುಲಿ ಸೇರಿ ಅಪಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಯವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕಂಪೋಸರ್​​ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ.24ರಂದು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ.25ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾಯಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪ್ಪಿ 'ಭಾರ್ಗವ' ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು: ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ದಸರಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ 25 ಸಾವಿರ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಮೀಪ ಎರಡು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ 5,000, 2500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನಿಗಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSURU DASARA 2025SUNIDHI CHAUHANಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್MYSURU YUVA SAMBHRAMA 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.