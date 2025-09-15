ETV Bharat / entertainment

ಸುದೀಪ್ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 'ಕೆಡಿ': ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರವಿಚಂದ್ರನ್​​, ಸಂಜಯ್​ ದತ್​, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರ ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸುದೀಪ್​​ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಿಚ್ಚನ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Sudeep, Prem, Dhruva Sarja
ಸುದೀಪ್​​, ಪ್ರೇಮ್​​, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟಿಸಿ, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​​​​ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾನ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಪ್ರತಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್​​​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಂಟೈರ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವಿದೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​​ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​, ''ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಮುಗಿದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ತರೋಣ. ಕೆವಿಎನ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​, ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯವೇನಂದ್ರೆ, ಕೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್​ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ' ಎಂದ 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​' ಸುದೀಪ್​: ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ

ಶನಿವಾರದಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕೆ.ಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಓರ್ವರು, ''ಇಂದು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​​ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೇಮ್​, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​​ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

1968 ರಿಂದ 1978ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ್​​ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಹಿಂದಿರುವ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ಈ ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ನ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

