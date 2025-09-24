ETV Bharat / entertainment

ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಜನಮನ ತಲುಪಿದ ಎಸ್​ಎಲ್​ ಭೈರಪ್ಪರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿವು..

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕೆಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳಿಗಿಂತ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ, ತಾರಾ ಬಳಗದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪರ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು: ಯಾವುದು ಆ ಚಿತ್ರಗಳು? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? (CENTRAL MINISTER HD KUMARASWAMY'S OFFICIAL X ACCOUNT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಓದುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇವರಿಗೆ 94 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿವೆ. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ, ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ, ಮತದಾನ, ನಾಯಿ ನೆರಳು.

1972ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದ 1972ರಲ್ಲಿ 'ವಂಶವೃಕ್ಷ' ಸಿನಿಮಾ. (ETV Bharat)

'ವಂಶವೃಕ್ಷ': ಮೊದಲಿಗೆ 'ವಂಶವೃಕ್ಷ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 1972ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ವಿ. ಕಾರಂತ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್​.ಎಲ್‌ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಿದು. ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಉಮಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ನಷ್ಟ, ದುರಂತ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

1977ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ 'ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ' ಸಿನಿಮಾ. (ETV Bharat)

'ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ' : ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ 'ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ' ಕಾದಂಬರಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 1977ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ್​ ಅವರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ಓಂ ಪುರಿ, ಮತ್ತು ಕುಲಭೂಷಣ್ ಖರ್ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ "ಗೋಧೂಲಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು.

2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 'ಮತದಾನ' ಸಿನಿಮಾ (ETV Bharat)

'ಮತದಾನ':ಇನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕಾದಂಬರಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಮತದಾನ'. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಂ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗು ತಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿ. ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತವಿದ್ದ ಮತದಾನ ಚಿತ್ರ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ 'ನಾಯಿನೆರಳು' ಸಿನಿಮಾ. (ETV Bharat)

'ನಾಯಿನೆರಳು': ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ 'ನಾಯಿನೆರಳು'. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉಡುಪಿ, ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಶಿರ್ವ, ಬಿಲ್ಲಂಪದವು, ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಕ್ರಕೋಡಿ, ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಯನಪುರ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರ ಬಳಿಯ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬರೆದ ಬಹುಪಾಲು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದು ವಿಶೇಷ.

