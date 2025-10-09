ಅಪ್ಪು ಕನಸು ನನಸು: ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್!
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 3:07 PM IST
ಕರುನಾಡಿನ ನಗುಮೊಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜೀ5 ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರಿಗಲ್ಲು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಟಿಟಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಮಾರಿಗಲ್ಲು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಟ ಧನಂಜಯ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರಾಜ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
4ನೇ ಶತಮಾನದ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕದಂಬರ ಪ್ರಥಮ ರಾಜನಾದ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟ ಶಿರಸಿ ಹುಡುಗರ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ದುರಾಸೆ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಿರಸಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬೇಡರ ವೇಷ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರಿಗಲ್ಲು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ತೇಜ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಎಸ್ ಸೂರಜ್, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿನಾದ ಹೃತ್ಸಾ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರಿಗಲ್ಲು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ದೇವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಕೆ.ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಎಲ್.ವಿ.ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್.ವಿ. ಗಣೇಶ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗಲ್ಲು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನೀತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳು. ಮಾರಿಗಲ್ಲು ಮೂಲಕ, ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಗೂಢತೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಜೀ5 ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡದ ರಾಜವಂಶ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ನಿಧಿಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಕಥೆ.— PRK Productions (@PRK_Productions) October 8, 2025
Most awaited Kannada Web Series 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು' ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ZEE5 ನಲ್ಲಿ.
Streaming on Oct 31, Exclusively on ZEE5.#PRKProductions #ZEE5#DevarajPoojary87 #SKRao@PRK_Productions @ZEE5Kannada @Ashwini_PRK @satishonx pic.twitter.com/AfE2579Q8x
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆರ್ ಜೆ ಅಮಿತ್
ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಾರಿಗಲ್ಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ದೈವಿಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕಥೆ ಅಪರೂಪ. ಸರಣಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ನಿಗೂಢತೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಂತೆ, ಮಾರಿಗಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಈವರೆಗಿನ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಗೂಢ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ದೈವಿಕ ಜಾನಪದ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದು. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಕಳೆದುಹೋದ ಕದಂಬ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜೀ5 ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 31ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.