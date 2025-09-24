'ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ': ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್
ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
Published : September 24, 2025 at 12:15 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ನನ್ನದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದಿನ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಕನಸು ಕೂಡಾ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನಿಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನ್ನಣೆಯಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಟನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇದು ಅದರ ಪರಂಪರೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಡೂರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೇರಳದ ಎರಡನೇ ಕಲಾವಿದರು. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ' ತಾರೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಮೋಹಲ್ ಲಾಲ್, ಈ ಗೌರವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈ ಗೌರವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರ್ಯದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದ ಕೇರಳದ ವಿವೇಚನಾಶೀಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಹ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ (2001) ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ (2019) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಐದು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
