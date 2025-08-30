ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ: ವಿಕಾಸಸೌಧದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಕುರಿತಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ವಿಷ್ಟು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭೂಮಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಭೂಮಿ ವಿವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 1960ರಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿ ಜಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ 10 ಎಕರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಹಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉಳಿದ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭೂಮಿ ಮರುವಶಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲೂ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ- ಖಂಡ್ರೆ: ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ದೂರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತಾರ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
