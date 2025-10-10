ETV Bharat / entertainment

ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಜಗನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಚತುಷ್ಪಥ' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣ

ಕೃಷ್ಣೋಜಿ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಚತುಷ್ಪಥ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Chathushpatha Film Team
'ಚತುಷ್ಪಥ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರ ಕನಸು. ಅದರಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಜಗನ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋ ಸಿನಿಮಾ 'ಚತುಷ್ಪಥ'. ನಟರಾದ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಹಾಗು ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ನಟ ಜಗನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ದಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ದಾರಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕುತೂಹಲ. ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರ ಸಮರ್ಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಇದೆ. ಹಾಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರು ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣೋಜಿ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚತುಷ್ಪಥ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಾರಿಗಳು. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರ ವರ್ಗ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಶ್ರೀಮಂತರ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ದಾರಿ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪತ್ತದೆ‌ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. "ಚತುಷ್ಪಥ" ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿರಲಿ" ಎಂದg ಹೇಳಿದರು.

Chathushpatha Film Team
'ಚತುಷ್ಪಥ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ' ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ

ನಟರಾದ ಶಿಲ್ಪ, ಸುಂದರ್, ಸವಿತ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿರುವ ರಘು ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಉದಯ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವರ್ಣಮಾಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ: ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿಯ 'ಗತವೈಭವ'ದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣ

ರೂಪ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣೋಜಿ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್, ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಶಿಲ್ಪ, ಹನುಮಂತೇ ಗೌಡ, ಶ್ರೀಧರ್, ಸುಂದರ್, ಆಕರ್ಶ್, ತರಂಗ ವಿಶ್ವ, ಸವಿತ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೇಲರ್​​​ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

MILANA NAGARAJ UPCOMING MOVIESಚತುಷ್ಪಥ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್​ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ಕಿರಣ್ ರಾಜ್CHATHUSHPATHA TRAILER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.