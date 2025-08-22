ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ನಟ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 'ಮೆಗಾ 157' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಟ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಮೆಗಾ 157' (ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್). ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಎಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಪಂಡಗ ಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಂ' ('ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ') ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹವಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಾಗ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವುದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್. ರೌಡಿ ಅಲ್ಲುಡು ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಂಟೇಜ್ ಚಿರುವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯೆ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ. ಈವರೆಗೆ, ಸೈರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಫಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿರು-ನಯನತಾರಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
BOSS BOSS BOSS 😍😍😍#Mega157 is “మన శంకరవరప్రసాద్ గారు”❤️🔥#MSGTitleGlimpse out now💥💥— Shine Screens (@Shine_Screens) August 22, 2025
— https://t.co/zI5EixaRiM
Happy Birthday MEGASTAR @KChiruTweets from team #ManaShankaraVaraPrasadGaru 🫶#HBDMegaStarChiranjeevi ✨@AnilRavipudi #Nayanthara @CatherineTresa1… pic.twitter.com/pSDYckhaaL
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ನಿಧನ!
ಚಿರಂಜೀವಿ ಈವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.