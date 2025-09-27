Exclusive Interview: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಟ್ರೈಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿ ಇವರದು: ಏನಂತಾರೆ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್?
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2025 at 1:31 PM IST
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು, 160 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ?
''ಈ ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಗಗಳು, ದಾಟಿಗಳು, ಪಾಡ್ದನ, ಉರಲ್ ಹಾಡುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಜನಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜನಪದ ವಾದನಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. 20 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೂ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಗೂ ಇರುವ ಭಿನ್ನತೆಯೇನು?
''ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾದ ಆಗಿನ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅಷ್ಟೂ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೇ ಹಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?
''ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ 'ಸು ಪ್ರಮ್ ಸೋ'ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೇ?
''ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸು ಪ್ರಮ್ ಸೋನಲ್ಲಿ ಯದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂತಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ - ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು, ದೀಪಕ್ ರೈ ಅವರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸು ಪ್ರಮ್ ಸೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ
''ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಾರದು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ರಾಜರ ಕಾಲದ ಕಥೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 7,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
