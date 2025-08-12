ETV Bharat / entertainment

₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿತು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ: 100 ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ - MAHAVATAR NARSIMHA

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ 'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ' ಅನಿಮೇಟೆಡ್​ ಸಿನಿಮಾ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

Mahavatar Narsimha collection
ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read

ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ" ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಕ್ಲೀಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಧವನ್, ಕುಶಾಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 210 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. "ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 210 ಕೋಟಿ+ ಗಳಿಕೆ. ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಅದ್ಭುತ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಮೇಲಿನ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ 18 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
11.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
24.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
39.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
57.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
67.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
77.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
87.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
915.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
1023.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
117.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
128.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
136 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
145.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
157.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
1620.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
1723.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
185.25 (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು174.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

(ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​).

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (17 ದಿನಗಳು)​​ 210 ಕೋಟಿ+ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (18 ದಿನಗಳು)​​ 174.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ, ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ'

ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2ಡಿ ಮತ್ತು 3ಡಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 25ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ - ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಲೇಬೇಕು': ರಾಜ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ' ಚಿತ್ರವು "ಮಹಾವತಾರ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್" ಎಂಬ 7 ಭಾಗಗಳ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ದಶಕ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ದೈವಿಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಭಾಗಗಳು - 2027ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ಪರಶುರಾಮ್", 2029ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ರಘುನಂದನ್", 2031ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್" ಮತ್ತು 2033ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ಗೋಕುಲಾನಂದ'' ಮತ್ತು 2037ರಲ್ಲಿ ''ಮಹಾವತಾರ್ ಕಲ್ಕಿ 2'' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ" ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಕ್ಲೀಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಧವನ್, ಕುಶಾಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 210 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. "ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 210 ಕೋಟಿ+ ಗಳಿಕೆ. ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಅದ್ಭುತ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಮೇಲಿನ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ 18 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
11.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
24.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
39.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
57.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
67.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
77.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
87.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
915.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
1023.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
117.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
128.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
136 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
145.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
157.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
1620.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
1723.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
185.25 (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು174.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

(ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​).

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (17 ದಿನಗಳು)​​ 210 ಕೋಟಿ+ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (18 ದಿನಗಳು)​​ 174.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ, ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ'

ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2ಡಿ ಮತ್ತು 3ಡಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 25ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ - ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಲೇಬೇಕು': ರಾಜ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ' ಚಿತ್ರವು "ಮಹಾವತಾರ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್" ಎಂಬ 7 ಭಾಗಗಳ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ದಶಕ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ದೈವಿಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಭಾಗಗಳು - 2027ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ಪರಶುರಾಮ್", 2029ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ರಘುನಂದನ್", 2031ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್" ಮತ್ತು 2033ರಲ್ಲಿ "ಮಹಾವತಾರ್ ಗೋಕುಲಾನಂದ'' ಮತ್ತು 2037ರಲ್ಲಿ ''ಮಹಾವತಾರ್ ಕಲ್ಕಿ 2'' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOMBALE FILMS MAHAVATAR NARSIMHAMAHAVATAR NARSIMHA REVIEWSಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹMAHAVATAR NARSIMHA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.