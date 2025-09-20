ETV Bharat / entertainment

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೈವಭಕ್ತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಯೇ 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು': ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್

ಜೀ5 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ​​​​ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಪಿಆರ್​ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Producer Ashwini Puneeth Rajkumar
ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​​ಫಾರ್ಮ್ ಜೀ5, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಪಿಆರ್​​ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. "ಮಾರಿಗಲ್ಲು" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯುಳ್ಳ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್​ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದವನ್ನು ಹೇಳುವ‌ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.

ಕದಂಬರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ "ಮಾರಿ" ಎಂಬ ದೇವತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ದುರಾಸೆ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಧಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೀರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ದೈವ ಭಕ್ತಿ,‌ ಜಾನಪದ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಸರಣಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.

ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, "ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾರಿಗಲ್ಲು ಸಹ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ರಹಸ್ಯ, ಥ್ರಿಲ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ‌. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡುವಂತಹ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಜೀ5 ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ ಹೆಡ್ ದೀಪಕ್ ಶ್ರಿರಾಮುಲು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾರಿಗಲ್ಲು ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ದುರಾಸೆ, ರಹಸ್ಯ, ಮೋಹ,‌ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಈ‌ ಕಥೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಜಾನಪದವನ್ನು ಎತ್ತಿ‌ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಕದಂಬ ವಂಶಸ್ಥರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾರಿ ದೇವತೆಯಿಂದ ಕಾಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕದಂಬರ ನಿಧಿಯ ಕಳವು ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟದ ಸುತ್ತ ಇಡೀ‌ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್

Maarigallu poster
ಮಾರಿಗಲ್ಲು ಪೋಸ್ಟರ್​ (Photo: Film Poster)

ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಥೆಯು, ಕದಂಬರ ಪ್ರಥಮ ರಾಜನಾದ ಮಯೂರ ಶರ್ಮನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒಟಿ‌ಟಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ‌ ಆ‌‌ ಕನಸಿಗೆ ಮಾರಿಗಲ್ಲು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​​ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​ ನಿಧನ

For All Latest Updates

TAGGED:

ಮಾರಿಗಲ್ಲು ವೆಬ್ ಸರಣಿಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಸೀರಿಸ್​​ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್MAARIGALLU WEB SERIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.