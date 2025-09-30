ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'ರ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೋಣ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೋಣ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Komal's Kona movie
ಕೋಮಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೋಣ' ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲು ಇನ್ನೊಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ. ಕಾಂತಾರ ಕ್ರೇಜ್​​​​ ಜೋರಾಗಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸಹಜಾಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಕೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಕೋಣ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಜೊತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.​

ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿರಾಜ್, ರಿತ್ವಿ ಜಗದೀಶ್, ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ, ವಿಜಯ್ ಚೆಂಡೂರ್, ಎಂ.ಕೆ.ಮಠ್, ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ, ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿರಂಜನ್, ಅನಂತ್, ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್, ಸುಷ್ಮಿತ, ಜಗಪ್ಪ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ, ಕುರಿ ಸುನಿಲ್, ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

Komal's Kona movie
ಕೋಮಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೋಣ' ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ (Photo: ETV Bharat)

ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಟನೆಯ 8 MM ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಸ್.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಶ್.ಎನ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವರಾಹ ರೂಪಂ' ಬರೆದ ಸಾಹಿತಿಯಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೂ 2 ಹಾಡು: ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಸಂದರ್ಶನ

Komal's Kona movie
ಕೋಮಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೋಣ' ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ (Photo: ETV Bharat)

ಕುಪ್ಪಂಡಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಿರಣ್ ಸಂಕಪಾಲ್, ರವಿಕಿರಣ್ ಎನ್ ಸೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್‌ಮೂರ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ಜೊತೆ ವಿಶಾಲ್ ಗೌಡ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಆರ್.ಬಿ. ಅವರ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವಿನೋದ್‌ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಗನ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಸಂದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: 'ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ಯವಿತ್ತು, ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವೂ ಆಯಿತು'

For All Latest Updates

TAGGED:

RISHAB SHETTY KANTARA CHAPTER 1KOMAL UPCOMING MOVIESರಿಷಬ್​ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ಕೋಮಲ್​ ಕೋಣ ಟ್ರೇಲರ್KOMAL KONA TRAILER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ‌ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.