'150 ರೂ.ನ ವಾಚ್​​ ಧರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಾರಿನ್​ ವಾಚ್​ ಕೊಟ್ರು': ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸುದೀಪ್​ ಕೊಟ್ಟ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿವು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್'​​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ಗೆ ಸುದೀಪ್​ ಕಾರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಆತ್ಮೀಯರು ಏನಂತಾರೆ? ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

Sudeep with his close ones
ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀಪ್​ (Photo: ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 4:21 PM IST

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಸುದೀಪ್​​​​ ತಮ್ಮ ನಡೆ-ನುಡಿ, ಸರಳತೆ, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ​ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹವಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಪ್ತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಆಪ್ತಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ನಟರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಕಾರ್, ಜಾಕೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ವಾಚ್ ಹೀಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಕಾರು? ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ತರು ಏನಂತಾರೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.

ಸುದೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜಗ್ಗೀನ್​ ಮಾತು (Photo: ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ನ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಗ್ಗೀನ್, ''ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿ, ಅವರು ಸರ್​​ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸುದೀಪ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್​ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನೇ''.

ಅಭಿಮಾನಿ ಜಗ್ಗೀನ್ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್ (Photo: ETV Bharat)

'150-200 ರೂಪಾಯಿಯ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಾರಿನ್​ ವಾಚ್​​ ತಂದುಕೊಟ್ರು': ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ 150-200 ರೂಪಾಯಿಯ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್​ ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ, ನನಗೆ ಫಾರಿನ್​​ನಿಂದ ಒಂದು ವಾಚ್ ತಂದು‌ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​​​ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್​ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಹಾಗೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಾಕ್ ಮಂಜು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್​​ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ''.

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್​ಗೆ ಬೈಕ್​ ಗಿಫ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ ಸುದೀಪ್ (Photo: ETV Bharat)

'ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ': ''ಇದೀಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾರ್​​ ಗಿಫ್ಟ್​​ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವರು. ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ‌ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.

ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀಪ್​​ (Photo: ETV Bharat)

ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​​ಗೆ ಕಾರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​: ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರು ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಜೆಪಿ ನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಗಿಫ್ಟ್ ಪಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್: ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ, ''ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿಚ್ಚ ಸರ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ನಟ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ....

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್​ಗೆ ಬೈಕ್​ ಗಿಫ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ ಸುದೀಪ್ (Photo: ETV Bharat)

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್​​ಗೆ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ ಗಿಫ್ಟ್​​: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಸರ್​​ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಸದಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕಾರ್​​ ಗಿಫ್ಟ್​​: ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಎಸ್​ಯುವಿ ಕಾರನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ‌ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರನ್ನು ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್​​ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಕಾರಿನ ಕೀ ಪಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಮ್ಮೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಬೈಕ್​ ಗಿಫ್ಟ್​​: ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ವ ಸುದೀಪ್ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ‌‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಎಂಡಬ್ಲೂ ಬೈಕ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎ 05 ಕೆಆರ್ 3666 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಬೈಕ್ 2019ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. ಆ‌‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ಗೆ ಕಾರ್​​​ ಗಿಫ್ಟ್​: ಹಾಗೇ, ವಿಕ್ರಾಂತ್​ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಕಾ ಸಕ್ಕಾ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೃತ್ಯ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್​​ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುದೀಪ್ ಕಾರ್​ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು.

