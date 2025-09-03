ETV Bharat / entertainment

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಫುಲ್ 'ಮಾರ್ಕ್' - MARK TITLE TEASER

'ಮಾರ್ಕ್' ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​​ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 5.01 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 6,457,073ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

Kichcha Sudeep 'Mark' Look
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
Published : September 3, 2025 at 3:42 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್'. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್​ ಟೀಸರ್​​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​​ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 5.01 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಟಲ್‌ ಟೀಸರ್ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಕ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ 5.01 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 4.3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಇನ್​​ಸ್ಟಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 9.3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 6,457,073ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ಜೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗೊಂಡ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಈಗ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಮಿಳಿನಿ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​​ನಡಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. 39 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಕನ್ನಡದ 3 ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್​, ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆದರೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

