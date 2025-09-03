ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್'. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 5.01 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 5.01 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 4.3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 9.3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 6,457,073ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ಜೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗೊಂಡ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಈಗ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12' ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್: ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಶೋ ಶುರು
ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಮಿಳಿನಿ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಡಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. 39 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ 'ಮಾರ್ಕ್' ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ಸುದೀಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್; 'ನನಗೆ ಯಾರೇ ಬೈದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ' - ಕಿಚ್ಚನ ಮನವಿ
ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಕನ್ನಡದ 3 ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆದರೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದರ್ಶನ್ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಸಾಂಗ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷ್