ಯಶ್​ ತಾಯಿಯ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ'ಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ: ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, 6 ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ - KOTHALAVADI COLLECTION

ನಟ ಯಶ್​​ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 1ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತಾದರೂ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ.

'Kothalavadi' film team
'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ತಂಡ - ಪೃಥ್ವಿ, ಪುಷ್ಪ, ಕಾವ್ಯ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 10:21 AM IST

'ಕೆಜಿಎಫ್'​ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟ ಯಶ್​ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ವಾಪಸ್​ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಭರವಸೆಯ ನಟ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್​ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್​ 1, 2025ರಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತಾದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​​ ಪ್ರಯಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ 6 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)0.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)0.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)0.04 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)0.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)0.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)0.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಟ್ಟು0.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ/16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.

ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 0.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತು. ಸಾಧಾರಣ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಜ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ, ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆರನೇ ದಿನವೂ 0.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್/ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ -​​ 0.16 (16 ಲಕ್ಷ) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 0.17 (17 ಲಕ್ಷ) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

(ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್​, ಒಂದು ಶೋ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಜನರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿಯ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಪಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್'​ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ, ಅವಿನಾಶ್, ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಂಗೀತ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರಾಮಿಸೆಟ್ಟಿ ಪವನ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ರಘು ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

