ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​: ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​​ ಫೋಟೋ ಶೇರ್

ಬಾಲಿವುಡ್​ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​​ - ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Katrina Kaif, Vicky Kaushal announce Pregnancy
ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ (Photo: ANI)
Published : September 23, 2025 at 1:19 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​​ - ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಂಪತಿ, ''ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದ ವದಂತಿಗೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಟ್​​ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್​​​ ನಟಿಯರಲ್ಲೋರ್ವರು.​ 2003ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬೂಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಖೇನ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟಿ, 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ, ಗೆಳೆಯ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಕಪಲ್​​ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

