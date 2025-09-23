ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್: ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ - ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 1:19 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ - ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಂಪತಿ, ''ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದ ವದಂತಿಗೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲೋರ್ವರು. 2003ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬೂಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಖೇನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟಿ, 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ಗೆಳೆಯ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
