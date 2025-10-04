Interview:'ಶ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸೋದು ಸಖತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್': ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್
2021ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇತೆ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 5:07 PM IST
ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್. ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಘೋಸ್ಟ್, ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರಿಗೆ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮ್ಯೂಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
''ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಶ್ವಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಭಯವೂ ಇತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಭಯಪಟ್ಟೇ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇ.ಕೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಗಂಗಾಧರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬುವವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಜಿಎಫ್, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗನಿಸಿತು?
''ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯದ್ದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು?
''ನಾನು ಬೆಸಿಕಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
''ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಗಳು ಇವೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜನ ಗುರುತಿಸುವ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟಿಯಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ?
''ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಕಲಿತಿರುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಅನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿವರ್ಹಿಸುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಲ್ಲದೇ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
