ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹200: 'ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ'; ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 200 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Umesh Banakar
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2025 at 12:39 PM IST

5 Min Read
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯು, ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 2016ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾದ ಮನವಿಗೆ ಈಗ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ 200ರೂ.: ಹೌದು, ರಾಜ್ಯದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಆದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ (Video: ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ:

''ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ‌ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 2016ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ, ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದು ಮತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಈ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಬಳಿಕ ಈ ಮನವಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: 200 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ?

''ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಪ್ರೈಸ್ 1,000 ದಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು 25 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು''.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ (Video: ETV Bharat)

''ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲು 1 ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 4 ಶೋ ಕೊಟ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ 200 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: 75 ಸೀಟುಗಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ.‌ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ?

''ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್​​ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ‌‌. ಹಾಗೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏಕರೂಪ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇಕೆ?

''ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಅಂತಾ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೀಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಪಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ - ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರು. ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​​ನವರೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು. ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್,‌ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ (Video: ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತು

''ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ, 2011 - 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾವಳಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ. 2016ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್​​ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 200 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 10 ಜನದಿಂದ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ವಿತರಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಇನ್ನೂ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಆಗಿರೋದು ಪೈರಸಿ‌. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಅಂತಾ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏಕರೂಪ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶ ದರ 200 ರೂ. ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ‌. ಹಾಗಾಗಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಮೀರದಂತೆ ಪ್ರವೇಶದರ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತಿ: ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದುಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶ ದರದಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೂಡಲೇ 200 ರೂ.ಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಪ್ರವೇಶದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 200 ರೂ. ಪ್ರವೇಶದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2025-26 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 200 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಪ್ರೈಸ್​​ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

