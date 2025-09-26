ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: 'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು': ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಂಟ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್

ಸ್ಟಂಟ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kantara shooting, stunt master Arjun Raj
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಷಣ, ಸ್ಟಂಟ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ (Photo: Special arrangement/ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 5:44 PM IST

6 Min Read
ವರದಿ- ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ ಕೆ

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ‌ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಹೌದು, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದವರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್,‌ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೋಡರ್ ಲಜರೋವ್, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಮಹೇಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಮಿಥುನ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಎಂಬ ಐವರು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್​ವಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್​​ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್​​ಕ್ಯೂಸಿವ್​ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ ಸೀನ್ಸ್​​ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?, ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​​ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಂಟ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.‌ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ಚಿಕ್ಕ ಫೈಟ್​ಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​​ಗಳಿಗೂ ತಿಂಗಳ‌ ಕಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು‌‌ ಕೆಲ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಷಬ್ ಸರ್​ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಸರ್​​ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಿಷಬ್ ಸರ್ 20 ರಿಂದ 25‌ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Kantara chapter 1 shooting time
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಷಣ (Photo: Special arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಾರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್, ವಾರ್ ಸೀನ್​​ಗಳಿವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

''ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ವಾರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್​​ಗಳನ್ನೂ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಟ್ರೇಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ, ಪ್ರಮುಖ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಅವು. ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ‌ಯೇ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಟ್ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಸ್ಟಂಟ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ (Video: ETV Bharat)

''ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಲೈವ್ ಲೋಕೇಶನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸಿದ್ಧತೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಫ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆವು. ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್​ ಬರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೂಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಪಯಣಿಸಬೇಕಾಯಿತು'' ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಲೊಕೇಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು?

Kantara chapter 1 shooting time
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಷಣ (Photo: Special arrangement)

''ಮಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತಿತ್ತೋ, ಆ‌ ಲೆವೆಲ್​​ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್​ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ತಲುಪದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ 40 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು.?

Kantara chapter 1 shooting time
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಷಣ (Photo: Special arrangement)

''ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ಹೀರೋನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂತಾರದಂಥ ಕಥೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೈಟ್​​ಗಳು ಕಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಸಖತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಫೈಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಿಹಸರ್ಲ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ, ರಿಷಬ್ ಸರ್​​ಗೆ ಬಾಡಿ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಾ?

Kantara chapter 1 shooting time
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: Special arrangement)

''ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್​​ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸ್ಟಂಟ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಇದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದ ವೇಳೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೇಕ್ ಅಂದಾಗ, ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜೋಶ್​ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಎಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದಾಗ‌ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ?

''ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ‌ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Kantara chapter 1 shooting time
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಷಣ (Photo: Special arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರ. ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು?

Kantara Stunt Master Arjun Raj
ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಂಟ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ (Photo: Special arrangement)

''ಇಂಟರ್​ವಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​. ರಿಷಬ್ ಸರ್​​​ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ ಅಂತಾ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಟರ್​​ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಸರ್​ನ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್​ನ ನಟನೆ‌ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್​​ವಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವವೇ ಈ‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುತ್ತದೆ. ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ‌ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದರೂ ರಿಷಬ್ ಸರ್​ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜೋಷೇ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಪಯಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳಾನೇ ಇತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಸರ್​ನ ರಿಸ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್​​​ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಇದ್ದೆವು. ಪ್ರಗತಿ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್​​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತಾ?

''ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ'' ಅಂತಾರೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್.

ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈಡರ್, ಘೋಸ್ಟ್, ಗರಡಿ,‌ ಯುವ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್​, ಸಲಾರ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್​ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

