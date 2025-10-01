ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ To ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ: ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
'ಕಾಂತಾರ' ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 4:17 PM IST
'ಕಾಂತಾರ' ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿವರೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸದ್ಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 'ಕಾಂತಾರ - ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರಂತೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದವು. ಅವರಂತೆಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು. ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಕನಸುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹಾದಿಗೆ ಕರೆತಂದವು" ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ರಿಷಬ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ತೊಂದರೆ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು, "ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಆದರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರದ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದಾದೆವು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದಳು" ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರುಗಳ ನಟನೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪೂರೈಸಲು ರಿಷಬ್ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಲೋಚನೆಯೇ 'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸ್ವತಃ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ನಾನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹೆಸರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗಿದ್ದರೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಕಾಂತಾರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್', 'ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು. ಅವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ಗಾಗಿ, ನಾನು ಕತ್ತಿವರಸೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
