ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇನೆ': ರಿಷಬ್​, ಯಶ್​ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ನಟನೆಯ​ 'ಜವಾನ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

''ಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಅಟ್ಲೀ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

director Atlee Kumar reacts to Kantara
ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿ‌ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಎರಡನೇ ಪಿಕಲ್​ ಬಾಲ್​​ ಲೀಗ್​ಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿವುಡ್​ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್​​ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಲೀಗ್​ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅವರು, ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ ರಾಣಿ, ತೇರಿ, ಬಿಗಿಲ್, ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ‌ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜವಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ರೋಚಕ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

director Atlee Kumar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ನಟನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಜವಾನ್' ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜವಾನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಜವಾನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು.

director Atlee Kumar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪನ್ 2025 ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಸ್ಫರ್ಧಾಳುಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ ‌ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್,‌ ''ನಾನು ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ ಫ್ಯಾನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಜವಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾದ ಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದವರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

director Atlee Kumar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್​, ''ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ವಾರಾಂತ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ; 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕನ್ನಡದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಿದು

director Atlee Kumar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾದ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಕರುನಾಡಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

director Atlee Kumar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Watch: ಮುಂಬೈನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಾಂತಾರ

ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜವಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್. ಇನ್ನೂ, ಇವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​​ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

director Atlee Kumar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

CELEBRITIES REACTS TO KANTARAಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರATLEE KUMAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.