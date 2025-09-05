'ಕಾಂತಾರ' ಅಪ್ಡೇಟ್: ನೇಪಾಳ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ - KANTARA CHAPTER 1
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 27 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2025 at 4:00 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರೋ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು 'ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Step into the land of the divine… and witness the rise of a LEGEND. 🔥#KantaraChapter1 is all set to roar on the big screens.— Hombale Films (@hombalefilms) September 5, 2025
Releasing this 𝐎𝐂𝐓𝐎𝐁𝐄𝐑 𝟐𝐧𝐝, across 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 including 𝐍𝐞𝐩𝐚𝐥 by @AAFilmsIndia.#Kantara @hombalefilms @KantaraFilm… pic.twitter.com/m2MjUHbqnZ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ದೈವಿಕ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು, ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಉದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಘರ್ಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಿದ ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಕ್ಕೆ 27 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭೂತಕಾಲದ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.
27 DAYS to go for #KantaraChapter1 🔥— Hombale Films (@hombalefilms) September 5, 2025
The sacred echoes of the past will resonate across the world on OCTOBER 2nd, 2025.
Exciting updates coming your way soon… 💥#Kantara @hombalefilms @KantaraFilm @shetty_rishab @VKiragandur @ChaluveG @rukminitweets @gulshandevaiah… pic.twitter.com/2t2JtsfN1G
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೆ 27 ದಿನಗಳು: ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ರಿ.ಶ 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಮತ್ತು 'ಕನಕವತಿ'ಯಾಗಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರದವರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ': ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' 2025ರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.