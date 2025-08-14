ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ' ಅಪ್ಡೇಟ್: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ - ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ನೋಡಿ - KANTARA CHAPTER 1 UPDATE

ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಲೋಗೋಗೆ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರೋ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

PVR-Inox joins hands with Hombale Films
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಪಿವಿಆರ್-ಐನಾಕ್ಸ್ (Photo: Announcement Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2025 at 3:35 PM IST

ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೋಗೋಗೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಲೋಗೋಗೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ಅಗ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ, 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಲೋಗೋಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಅಗ್ನಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ. ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇಂದು ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ-ಆಧಾರಿತ ಅನಿಮೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಗೋವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಲೋಗೋವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​​ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಗೋ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಂತಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕಾಂತಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಇಒ (ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಗೌತಮ್ ದತ್ತಾ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಆಚೆಗಿನ ಭವ್ಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಗೋಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಲೋಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಇದೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ನಂಬಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

