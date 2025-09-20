ETV Bharat / entertainment

ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಟ್ರೇಲರ್

ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Hrithik Roshan, Prithviraj Sukumaran, Sivakarthikeyan
ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​​, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್​ ಸುಕುಮಾರನ್​​, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​​ (Photo: Film Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 2ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಸೋಮವಾರದಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇಂದು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನವಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್​ ಸುಕುಮಾರನ್​​: ಮಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​​​​ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್​​​ ಪೋಟೋ ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಕಥೆಗಳು ಉಸಿರಾಡುವ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಮಲಯಾಳಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್​ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಒಂದು ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಘರ್ಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಟ್ರೇಲರ್ ​ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​​ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ತಮಿಳು ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್: ಕಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​​​​ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​​​ ಪೋಟೋ ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಂಬಿಕೆ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಕಥೆ... ತಾರೆಯೋರ್ವರು ಘರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರ ತಮಿಳು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ನಟ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂತಕಥೆಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು. ಘರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಟ್ರೇಲರ್​​ ​ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​​ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್​: ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ... ಅಸಾಧಾರಣ ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​ ಅವರಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರ ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂತಕಥೆಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್?: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್​ಗೆ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕನಕವತಿಯಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗುಲ್ಯನ್ ದೇವಯ್ಯ ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive: 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ' - ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಂದರ್ಶನ

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA LATEST NEWSಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಟ್ರೇಲರ್​​​ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿಕಾಂತಾರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್​​ ನ್ಯೂಸ್KANTARA CHAPTER 1 TRAILER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.