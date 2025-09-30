'ವರಾಹ ರೂಪಂ' ಬರೆದ ಸಾಹಿತಿಯಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೂ 2 ಹಾಡು: ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಸಂದರ್ಶನ
'ವರಾಹ ರೂಪಂ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ' ಹಾಡಿಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಹಾಡೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ' ಟೈಟಲ್ನ ಹಾಡೊಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಡಿಗೆ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ.
ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಡು ಬರೆದ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವಕೀಲ, ಸಾಹಿತಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೂ 2 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
''ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ರೂಪಂ, ರೆಬೆಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಓ ಪೊರ್ಲುಯ ಎಂಬ 3 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದವು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಕೀಲರು ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಿಲ್ವಾ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ವರಾಹ ರೂಪಂ ಹಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೆವೋ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಫೈನಲಿ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಬರೆದು, ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಕೃಷಿ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
''ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಡು ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ, ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪುರೋಹಿತರ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನಂತರ, ಹಾಡಿನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಚನ, ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡುಗಾರ ಅಭಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿಪರವಶರಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ವತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ವರಹಾ ರೂಪಂ ಯಶಸ್ವಿಯಂತೆ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
''ವರಾಹ ರೂಪಂ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವರಾಹ ರೂಪಂ ವಿವಾದ ಏಕೆ ಆಯಿತು?
''ಅದು ಕೂಡಾ ದೈವೆಚ್ಛೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ವಿವಾದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸುಖಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
''ಕೃಷಿ ಹಾಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಇರುವ ಕೃಷಿ ಹಾಡು ಇದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
