ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್​​​ ಅನ್ನು ಯಾರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Rishab Shetty 'Kantara' Look
ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ''ಕಾಂತಾರ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್: ಅಧ್ಯಾಯ 1'' ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಚಂದನವನದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ದಿನದವರೆಗೆ, ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್​​ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಚಾರದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್​ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಫೈನಲಿ, ನಿನ್ನೆ, ಸೆ.19ರಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದ ಕಾಂತಾರ ತಂಡ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಅನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​​. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ರಿಷಬ್​ ಸೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್​ ಗಾಡ್​ ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂತಾರ ಟೀಂ​, ''ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅಸಾಧಾರಣ ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​ ಸರ್​ ಅವರಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರ ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಅನಾವರಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂತಕಥೆಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಟ್ರೇಲರ್​​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​​​ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್

ಕಳೆದ ದಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಇದೇ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಉದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಟ್ರೇಲರ್​​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರೀ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್? ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ 40 ಭಾಷೆ, 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು; ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಧನ

ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​ ಸೇರಿ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್​​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA LATEST NEWSRISHAB SHETTYHRITHIK ROSHANಕಾಂತಾರ ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್KANTARA CHAPTER 1 HINDI TRAILER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.