'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 10:22 AM IST
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ''ಕಾಂತಾರ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್: ಅಧ್ಯಾಯ 1'' ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಚಂದನವನದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಿನದವರೆಗೆ, ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಚಾರದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಫೈನಲಿ, ನಿನ್ನೆ, ಸೆ.19ರಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
When the force of nature meets the fire of a Superstar 🔥— Rishab Shetty (@shetty_rishab) September 20, 2025
The Hindi Trailer of #KantaraChapter1 will be unveiled by the phenomenal @iHrithik Sir.
More legends. More languages.
The roar of #Kantara will now echo across the world. Stay tuned!#KantaraChapter1Trailer drops on… pic.twitter.com/IGOWv7CmlK
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದ ಕಾಂತಾರ ತಂಡ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ 'ದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ… ✨#WorldOfKantara - A glimpse into the making of our dream journey.#Kantara @hombalefilms @KantaraFilm @VKiragandur @ChaluveG #ArvindKashyap @AJANEESHB @PragathiRShetty #KantaraChapter1onOct2 pic.twitter.com/yvclUw26ZY— Rishab Shetty (@shetty_rishab) July 22, 2025
ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ರಿಷಬ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂತಾರ ಟೀಂ, ''ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅಸಾಧಾರಣ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂತಕಥೆಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಟ್ರೇಲರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) September 19, 2025
ಇದೇ 22nd, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ.
Get a glimpse into the world of #KantaraChapter1 & witness the rise of a LEGEND 🔥
#KantaraChapter1Trailer on September 22nd at 12:45 PM.
Subscribe & stay tuned to: https://t.co/rEH2yDUDXD
In cinemas… pic.twitter.com/Ay58Y8LmLD
ಕಳೆದ ದಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಇದೇ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಉದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಟ್ರೇಲರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.