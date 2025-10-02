'ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ..': ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ - ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಶೋಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2025 at 11:37 AM IST
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಪ್ತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 31 ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಶೋ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 10:30ವರೆಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಲಿದೆ.
ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸೂಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 29 ಶೋಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಬಾಂಗ್ರಾ ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಹೂದೋಟದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆ. ಕಾಂತಾರ ಊರಿನ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ರಾ ರಾಜಮನೆತನದವರ ಕಣ್ಣು. ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜಶೇಖರನಾಗಿ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ಮಗ ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಗುಲ್ಯನ್ ದೇವಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಕಾಡಿನ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ. ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೋಡರ್ ಲಜರೋವ್, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಮಹೇಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಮಿಥನ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಹಾಗು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ವಾಹ್ ಎನಿಸುವ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನಸಿನ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೇ ಬಹಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ.
