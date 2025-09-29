Interview: 'ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ಯವಿತ್ತು, ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವೂ ಆಯಿತು'
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಸಹ ಕಥೆಗಾರ ಅನಿರುದ್ದ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 5:18 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಅನಿರುದ್ದ್ ಮಹೇಶ್...
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ ಅನಿರುದ್ದ್ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರದ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಕೋ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗಾರ ಹಾಗೂ ನಟ ಅನಿರುದ್ದ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
''ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಹೇಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅನಿರುದ್ದ್ ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಭಿಜಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಾ ಆಹ್ವಾನ ಬಂತು. ನಾನು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಭಿಜಿತ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ನಾಟಕ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ರಿಷಬ್ ಸರ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದೆ. ನಮಗಿದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ (ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್) ಅಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ ಈ ಕಾಂತಾರದವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರೋದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಬಹಳಾನೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಶನೀಲ್ ಗುರು ಇದ್ದರು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು. ಅದು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕೋ-ರೈಟರ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾನೇಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕೆನ್ನೋದು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬರೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಲೋಕೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕಥೆಯೇನು?
''ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಂದಬರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದರು.
''ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಕಾರಣ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಬ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ'' ಅಂತಾರೆ ಅನಿರುದ್ಧ್.
''ಮೂರು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಿತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಜಯರಾಂ, ನಟ ಗುಲ್ಯನ್ ದೇವಯ್ಯ, ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತು'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲ ಅವಘಡಗಳಾಯ್ತು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ?
''ಏನೇ ಘಟನೆಗಳಾದರೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರವೂ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದೆವು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟೂಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹೀಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಒದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ಅನಿರುದ್ದ್.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂತಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನಿರುದ್ದ್ ಮಹೇಶ್ ಈ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.