ETV Bharat / entertainment

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, 'ಕಾಂತಾರ' ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್

ಕಾಂತಾರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

Kantara Chapter 1 Rishab shetty Look
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ದಿನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 12.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 4.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್​ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಈ ಹಿಂದೆ​ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಭಾರತದ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.

2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು:

  • ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಓಜಿ - 87.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಕೂಲಿ - 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ - 54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ವಾರ್ 2 - 52.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು - 47.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಛಾವಾ - 33.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಸಿಕಂದರ್ - 30.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ - 29.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ವಿಡಾಮುಯರ್ಚಿ- 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಕಾಂತಾರ ಶೋ​​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಪತಿ ರಿಷಬ್​ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ವಿಜಯ್​ ಕಿರಗಂದೂರ್​ ಅವರು ಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜಶೇಖರನಾಗಿ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ಮಗ ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಗುಲ್ಯನ್ ದೇವಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ಚಂದನವನದ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀತಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಕಾಂತಾರ ರಾಜ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಟೋಡರ್ ಲಜರೋವ್, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಮಹೇಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಮಿಥನ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA REVIEWSಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ಕಾಂತಾರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿKANTARA CHAPTER 1 COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.