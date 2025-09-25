ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ
'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 25, 2025 at 4:52 PM IST
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ''ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭ. ಈ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 26ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:29ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭ.— Hombale Films (@hombalefilms) September 25, 2025
The saga begins here… Enter the world of #KantaraChapter1 🔥
Advance bookings across Karnataka open on September 26th at 12:29 PM.
In cinemas #KantaraChapter1onOct2 ✨#Kantara @hombalefilms @KantaraFilm @shetty_rishab @VKiragandur @ChaluveG @rukminitweets… pic.twitter.com/wKcQuiSold
ಈ ವರ್ಷದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ತಯಾರಕರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಫೈಟರ್, 3,000 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು 25 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 45-50 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.