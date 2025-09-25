ETV Bharat / entertainment

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್​​ ಬುಕಿಂಗ್​​ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್​​ ಬುಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು​​ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'Kantara Chapter 1' Film Team
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್​​ ಬುಕಿಂಗ್​​ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್​​ ಬುಕಿಂಗ್​​ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ''ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭ. ಈ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 26ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:29ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೀಟ್​ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ತಯಾರಕರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಫೈಟರ್​, 3,000 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾರುಖ್​​ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ: ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ​ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೂರು

ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು 25 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 45-50 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ​​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು 'OG' ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು; ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹರಿದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

