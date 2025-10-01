Interview:'ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಕದಮ್ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 1:58 PM IST
ಸಂದರ್ಶನ: ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಕದಮ್.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ-ಸುಮಾರು 250 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಹುತೇಕರ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರೋದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತೇ?
''ಒತ್ತಡವಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ, ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಒತ್ತಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನೀವದನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆಯು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗೋದು ಅಪರೂಪ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
"ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋದರೂ, ಬೇರುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ನನಗೆ "ಮನುಷ್ಯ ಅವಾಹನ್" ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾನವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆವಾಹನ್ ಎಂಬ ಪದವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಾರತದ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿವೆ. ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು, ಕೃಷಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಧಾನವು ಕೃಷಿಯ ಸುತ್ತ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಜನರು ಬದಲಾದರೂ, ಅವರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರತೀ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕಥೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
''ಇಲ್ಲ, ಇದು ಶಿವನ (ರಿಷಬ್ ಪಾತ್ರ) ಕಥೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅವಧಿಯದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಶಿವನ ಕಥೆ 1990ರ ದಶಕದ್ದು, ಅವನ ತಂದೆಯ ಕಥೆ 1970 ರ ದಶಕದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜನ ಕಥೆ 1870ರ ದಶಕದ್ದು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ 4-5ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಳಿದ್ದು 'ಕದಂಬ'. ಬರ್ಮನ್, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶಿವನ ಪೂರ್ವಜರ ಕಥೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪುಷ್ಪ, ಥಾಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.....
''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'ರ ಹೊಸ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?
''ಹೌದು. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ಭಾಗವು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರಿಷಬ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗವರ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
