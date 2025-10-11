'ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ರು': ಕಾಂತಾರ ಜಬ್ಬಜ್ಜ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಜ್ಜ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 2:00 PM IST
ಸಂದರ್ಶನ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 'ಕಾಂತಾರ'ದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ! ಚಂದನವನದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಕೂಡಾ 'ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೆರೆಕಂಡ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮುಖಂಡ ಜಬ್ಬಜ್ಜ (Jabbajja role) ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟ ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ (Bala Rajwadi) ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ? ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು? ಜಬ್ಬಜ್ಜ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟನ ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರ, ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಕಾಂತಾರ ಕಾಡಿನ ಜಬ್ಬಜ್ಜ ಎಂಬ ಮುಖಂಡನ ಪಾತ್ರ ಅದು. ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ನಂತರ, ನನ್ನ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಸ್ಟೂಮ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಫೈಟಿಂಗ್, ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಓಡಾಟ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕಾಡಿನ ಹಾಡಿಯಾ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೃಶ್ಯ... ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕಳರಿ ಪಯಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ರೋಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ಗಾಗಿ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಡಿಯಾ ಜನಾಂಗದ ಗುಡಿಸಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದೆವು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಡಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರಿ?
''ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ವಿಭಿನ್ನ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು 96 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹಗಲೋ ರಾತ್ರಿಯೋ ಎನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ 3ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಲು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆಯವರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಲೈಟಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಟ್ ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ?
''ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ತಂಡದ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತದೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹಾಡಿಯಾ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಮಗು ಮನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕನಸುಗಾರ. ಅವರ ನಡೆ-ನುಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡವಿದ್ರೂ ಕೂಡಾ ಒಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು, ಕೂಗಾಡಿದ್ದನ್ನು, ಬೈದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ 96 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಖಳನಟ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ?
''ಅದು ನಿಜ. ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಪೋಷಕ ನಟರು. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತೇವೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಚಿತ್ರ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ'' ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 550 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 359.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
