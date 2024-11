ETV Bharat / entertainment

ಆಸ್ಕರ್​​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ': ಕೇನ್ಸ್​​​ ಅವಾರ್ಡ್​​ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನ ಕೇನ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​​ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಲಾ ಸಿನೆಫ್​​​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿದಾನಂದ ಅವರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' (Sunflowers Were The First Ones to Know) ಕಿರುಚಿತ್ರ​​​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​' ಆಸ್ಕರ್​​ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.​

ಹೌದು, 97ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ-ನಿರ್ದೆಶಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಲಾಪತಾ ಲೇಡೀಸ್' ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸಹ ಆಸ್ಕರ್ 2025 ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2024ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರವೀಗ ಆಸ್ಕರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' 97ನೇ ಆಸ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ 'ಲೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ'ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್​​ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು, ಎಫ್​ಟಿಐಐ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಲೈವ್ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ'ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ 2025ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.