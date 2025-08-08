ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, ಹಲವರು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಗುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅದರಂತೆ ಕನಸೊತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ನೃತ್ಯ ಪಟು: ಎನ್.ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನೃತ್ಯ ಪಟು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಮಾಗಡಿಯ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ಕನ್ನಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಡಿಕೆಡಿ, ತೆಲುಗಿನ ಡಿ ಶೋ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗ್ನೇ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: ತಾವೇ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಗ್ನೇ ಅನ್ನೋ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋ ಆಗೋ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರುವ ಎನ್.ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್: ಮುಂದೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಾಲೀಸ್ ಒಂದು ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಗ್ನೇ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್.
ಮಗ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಟೀಮ್: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಮಗ್ನೇ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಕೇಶವ್ ಸಂಗೀತ, ಸಂತೋಷ್ ಗೆಳೆಯ ತೇಜಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಹಾಡಿಗಿದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಹೀರೋಗೆ ನೀಡುವ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಸಾಂಗ್ ರೀತಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಮಗ್ನೇ ಹಾಡನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡದಿದ್ದರೆ, ಕೇಳದಿದ್ದರೆ Wallis Flics Youtube ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸಬರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.