Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'ಮಗ್ನೇ': ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂತೋಷ್ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ - MAGNE SONG

ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'Magne' Unveils by Dhruva sarja
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಪೋರ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read

ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, ಹಲವರು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಗುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅದರಂತೆ ಕನಸೊತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ನೃತ್ಯ ಪಟು: ಎನ್.ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನೃತ್ಯ ಪಟು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಮಾಗಡಿಯ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ಕನ್ನಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್​ ಆಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಡಿಕೆಡಿ, ತೆಲುಗಿನ ಡಿ ಶೋ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'Magne' Unveils by Dhruva sarja
'ಮಗ್ನೇ' ಸಾಂಗ್​ ಟೀಮ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಮಗ್ನೇ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: ತಾವೇ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಗ್ನೇ ಅನ್ನೋ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್​​​ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ: ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪುತ್ರ

ಹೀರೋ ಆಗೋ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರುವ ಎನ್.ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್: ಮುಂದೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಾಲೀಸ್ ಒಂದು ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಗ್ನೇ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್.

'Magne' Unveils by Dhruva sarja
ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಪೋರ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರಿಕೆ ಕಾಣದ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಗಳಿಕೆ: 7 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ

Santhosh
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂತೋಷ್ ಕನಸಿಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್ (Photo: ETV Bharat)

ಮಗ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಟೀಮ್​​: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಮಗ್ನೇ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್​​​​​​ಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಕೇಶವ್ ಸಂಗೀತ, ಸಂತೋಷ್ ಗೆಳೆಯ ತೇಜಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಹಾಡಿಗಿದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಹೀರೋಗೆ ನೀಡುವ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಸಾಂಗ್ ರೀತಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಮಗ್ನೇ ಹಾಡನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡದಿದ್ದರೆ, ಕೇಳದಿದ್ದರೆ Wallis Flics Youtube ಚಾನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸಬರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂತೋಷ್ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ (Video: 'Magne' Team)

ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, ಹಲವರು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಗುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅದರಂತೆ ಕನಸೊತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ನೃತ್ಯ ಪಟು: ಎನ್.ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನೃತ್ಯ ಪಟು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಮಾಗಡಿಯ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ಕನ್ನಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್​ ಆಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಡಿಕೆಡಿ, ತೆಲುಗಿನ ಡಿ ಶೋ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'Magne' Unveils by Dhruva sarja
'ಮಗ್ನೇ' ಸಾಂಗ್​ ಟೀಮ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಮಗ್ನೇ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: ತಾವೇ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಗ್ನೇ ಅನ್ನೋ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್​​​ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ: ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪುತ್ರ

ಹೀರೋ ಆಗೋ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರುವ ಎನ್.ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್: ಮುಂದೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಾಲೀಸ್ ಒಂದು ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಗ್ನೇ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಲೀಸ್ ಸಂತೋಷ್.

'Magne' Unveils by Dhruva sarja
ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಪೋರ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರಿಕೆ ಕಾಣದ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಗಳಿಕೆ: 7 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ

Santhosh
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂತೋಷ್ ಕನಸಿಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್ (Photo: ETV Bharat)

ಮಗ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಟೀಮ್​​: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಮಗ್ನೇ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್​​​​​​ಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಕೇಶವ್ ಸಂಗೀತ, ಸಂತೋಷ್ ಗೆಳೆಯ ತೇಜಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಹಾಡಿಗಿದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಹೀರೋಗೆ ನೀಡುವ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಸಾಂಗ್ ರೀತಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಮಗ್ನೇ ಹಾಡನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡದಿದ್ದರೆ, ಕೇಳದಿದ್ದರೆ Wallis Flics Youtube ಚಾನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸಬರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂತೋಷ್ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ (Video: 'Magne' Team)

For All Latest Updates

TAGGED:

KANNADA MUSIC VIDEO MAGNEDHRUVA SARJAಮಗ್ನೇ ಹಾಡುಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾMAGNE SONG

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

25 ಪೈಸೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

300 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.