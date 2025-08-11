ETV Bharat / entertainment

ಟೀಸರ್ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ: ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​-ಸಂಜಯ್​ ದತ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ; 'ಬಾಘಿ 4'ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ - BAAGHI 4 TEASER

ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಾಘಿ 4' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.

Baaghi 4 Teaser out
ಬಾಘಿ 4 ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read

ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬಾಘಿ 4'ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಘಿ'ಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರಾಳ, ಕ್ರೂರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಸರ್​ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ರೋನಿ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಭಯಾನಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಅವತಾರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ, ನಾಯಕ ನಟ ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಖಳನಾಯಕನೇ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ - ಒಂದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ - ಬಾಘಿ 4 ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಜರಂಗಿ ಮತ್ತು ವೇದದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಎ.ಹರ್ಷ ಅವರ ಬಾಘಿ 4 ದೇಸಿ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್​ನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ, ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಮೂಳೆಗಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2021 ಹರ್ನಾಜ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 5 ನಂತರ ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಾಘಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತ': 'ಬಾಘಿ 4' ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಎ.ಹರ್ಷ, ''ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಕನ್ನಡದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್​ ಶಾಫ್​ ವಂಡರ್​ಫುಲ್​ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ​​. ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸ್ಟಾರ್'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣನ 'ಭಜರಂಗಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ: ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​ 'ಬಾಘಿ 4'ಗೆ ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್

ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಬರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಾಘಿ 4ಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಅರೋರಾ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬಾಘಿ 4'ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಘಿ'ಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರಾಳ, ಕ್ರೂರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಸರ್​ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ರೋನಿ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಭಯಾನಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಅವತಾರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ, ನಾಯಕ ನಟ ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಖಳನಾಯಕನೇ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ - ಒಂದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ - ಬಾಘಿ 4 ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಜರಂಗಿ ಮತ್ತು ವೇದದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಎ.ಹರ್ಷ ಅವರ ಬಾಘಿ 4 ದೇಸಿ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್​ನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ, ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಮೂಳೆಗಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2021 ಹರ್ನಾಜ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 5 ನಂತರ ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಾಘಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತ': 'ಬಾಘಿ 4' ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಎ.ಹರ್ಷ, ''ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಕನ್ನಡದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್​ ಶಾಫ್​ ವಂಡರ್​ಫುಲ್​ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ​​. ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸ್ಟಾರ್'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣನ 'ಭಜರಂಗಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ: ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​ 'ಬಾಘಿ 4'ಗೆ ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್

ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಬರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಾಘಿ 4ಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಅರೋರಾ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANNADA DIRECTOR A HARSHAA HARSHA HINDI MOVIE BAAGHI 4ಬಾಘಿ 4 ಟೀಸರ್ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷBAAGHI 4 TEASER

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.