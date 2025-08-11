ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬಾಘಿ 4'ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಘಿ'ಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರಾಳ, ಕ್ರೂರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ರೋನಿ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಭಯಾನಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ, ನಾಯಕ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಖಳನಾಯಕನೇ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ - ಒಂದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ - ಬಾಘಿ 4 ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಜರಂಗಿ ಮತ್ತು ವೇದದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಎ.ಹರ್ಷ ಅವರ ಬಾಘಿ 4 ದೇಸಿ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ, ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಮೂಳೆಗಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2021 ಹರ್ನಾಜ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಹೌಸ್ಫುಲ್ 5 ನಂತರ ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಾಘಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಎ.ಹರ್ಷ, ''ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಕನ್ನಡದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್ ಶಾಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದಿದ್ದರು.
ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಬರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಾಘಿ 4ಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಅರೋರಾ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ.