ಬುಸಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ 'ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮದರ್' ಆಯ್ಕೆ - DONT TELL MOTHER

ಅನೂಪ್ ಲೊಕ್ಕೂರ್​​ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮದರ್' ಬುಸಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2025ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 4:19 PM IST

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಲೊಕ್ಕೂರ್​​ (Anoop Lokkur) ಅವರ 'ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮದರ್' ಗ್ಲೋಬಲ್​​ ವೇದಿಕೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​​, ವಿಂಡೋಸ್ ಟು ಏಷ್ಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30ನೇ ಬುಸಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (Busan International Film Festival / BIFF) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ 26, 2025ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್​ ಗಮನಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಏಷ್ಯಾದ್ಯಂತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ನವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್​ಗಳ ದನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ: ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮದರ್ ಚಿತ್ರ 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥಾನಕ. ಆಕಾಶ್ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸ್ವರೂಪ್, ಆಕಾಶ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶ್ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದು, ತುಂಟ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ (ಐಶ್ವರ್ಯಾ ದಿನೇಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ), ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪಿ.ಕೆಸರ್ಕರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವನ (ಆಕಾಶ್) ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆದಿ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜನ್ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೋವು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬವು ದನಿ ಏರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಅನೂಪ್ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ: ಅನೂಪ್ ಲೊಕ್ಕೂರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಹಳಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮದರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ (ಸಿನಿಮಾ). ಇದು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಳದಿಂದ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಬುಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಥಾಹಂದರವೇನು?: ಬಾಲ್ಯದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಏಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಘಾತ. ಇನ್ನೊಂದು, ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು. ಎರಡೂ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ತಿರುಳು ತಾಯಿ. ಆಕೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮಹಿಳೆ. ಮೌನವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮದರ್ ಸಿನಿಮಾವು ಇಂಡೋ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಪುನು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ರೀಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪವನ್ ಭಟ್ ಸಂಕಲನ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ನಿಶಿಲ್ ಶೇತ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಕದಮ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು. 89 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್​​ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅನೂಪ್ ಲೊಕ್ಕೂರ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ​​​ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದೆಡೆಗೆ ಬಂದರು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಮೇಕಿಂಗ್​​ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಕಿರುಚಿತ್ರ 'ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (MIFF) ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಫೆಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮದರ್ ಚಿತ್ರ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಸ್ಟೇಜ್​ ಏರುವ ಸಮಯ.

