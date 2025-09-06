ETV Bharat / entertainment

ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದರ್ಶನ್, ಪುನೀತ್, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ​: 'ಬಾಘಿ 4' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಟೈಗರ್​​ ಶ್ರಾಫ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಾಘಿ 4' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

Baaghi 4 poster, director A Harsha
ಬಾಘಿ 4 ಪೋಸ್ಟರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ದರ್ಶನ್, ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರೋ ಎ.ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರ 'ಬಾಘಿ 4' ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತಾದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ದೇಶೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 13.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಘಿ 4ನ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ಎ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಾಘಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎ ಹರ್ಷ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಇದೀಗ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್, "ಮೊದಲ ದಿನ = 13.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಘರ್ಜನೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಾಘಿ 4' ವೀಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಜರಂಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ 'ಬಾಘಿ 4' ಎಕ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ: ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​, ಸಂಜಯ್ ದತ್​​ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​ ನಟನೆಯ ಗೆಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಶಿವರಾಜ್​​​​ಕುಮಾರ್​​ ನಟನೆಯ ಭಜರಂಗಿ, ಭಜರಂಗಿ 2, ವಜ್ರಕಾಯ, ವೇದ, ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ದರ್ಶನ್​ ನಟನೆಯ ಚಿಂಗಾರಿ, ಚೇತನ್​ ನಟನೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಭೀಮಾ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ - ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​​?: ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

"ಬಾಘಿ 4" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಬದುಕುಳಿದ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೋನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್​ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ನಟನೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಸಚ್‌ದೇವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER SHROFF SUNJAY DUTTಬಾಘಿ 4 ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷ​ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​BAAGHI 4 COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.