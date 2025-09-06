ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಾಘಿ 4' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
September 6, 2025
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ದರ್ಶನ್, ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರೋ ಎ.ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಬಾಘಿ 4' ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತಾದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ದೇಶೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 13.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಘಿ 4ನ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಾಘಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎ ಹರ್ಷ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಇದೀಗ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, "ಮೊದಲ ದಿನ = 13.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಘರ್ಜನೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಾಘಿ 4' ವೀಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಗೆಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಭಜರಂಗಿ, ಭಜರಂಗಿ 2, ವಜ್ರಕಾಯ, ವೇದ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಚಿಂಗಾರಿ, ಚೇತನ್ ನಟನೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಭೀಮಾ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾಘಿ 4" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಬದುಕುಳಿದ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೋನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ನಟನೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಸಚ್ದೇವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.