'ಬಾಘಿ 4'​​: ಶಿವರಾಜ್​​​​ಕುಮಾರ್​​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲೂ ಜೈಕಾರ

'ಭಜರಂಗಿ', 'ಭಜರಂಗಿ 2', 'ವಜ್ರಕಾಯ', 'ವೇದ'ದಂತಹ ಹಿಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಘಿ 4' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ.

Baaghi 4 Box Office Day 3
ಎ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಘಿ 4' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read

2007ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಗೆಳೆಯ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎ.ಹರ್ಷ ಅವರೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ 'ಅಂಜನಿಪುತ್ರ' ನಿರ್ದೇಶಕನ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾಹಿತಿ:

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಮೊದಲ ದಿನ 13.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ 11.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ 12.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.

  • ಶುಕ್ರವಾರ - 13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಶನಿವಾರ - 11.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಭಾನುವಾರ - 12.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ - 37.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​ ವರದಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವೇನು? ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರೋ 'ಬಾಘಿ 4' ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಿದ ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 31.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.

157 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮಾಜಿ ಮಿಸ್​ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹರ್ನಾಜ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ, ಸೌರಭ್ ಸಚ್‌ದೇವ, ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಶೀಬಾ ಆಕಾಶ್‌ದೀಪ್ ಸಬೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ) 23 ದೃಶ್ಯಗಳ ಕಟ್ಸ್ ನಂತರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

ಗೆಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ವೃತ್ತಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎ.ಹರ್ಷ, ಬಳಿಕ ಶಿವರಾಜ್​​​​ಕುಮಾರ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಭಜರಂಗಿ, ಭಜರಂಗಿ 2, ವಜ್ರಕಾಯ, ವೇದ, ದರ್ಶನ್​ ನಟನೆಯ ಚಿಂಗಾರಿ, ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅಭಿನಯದ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ಚೇತನ್​ ನಟನೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಭೀಮಾ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಘಿ 4 ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ.

ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹರ್ಷ, ''ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಕನ್ನಡದ ತಂತ್ರಜ್ಞರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್​ ಶಾಫ್​ ವಂಡರ್​ಫುಲ್. ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

2016ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಿರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಬಾಘಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. 2018 ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಾಘಿ 2 ಮತ್ತು ಬಾಘಿ 3 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಘಿ 4ರಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್​ ರೋನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

