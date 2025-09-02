ETV Bharat / entertainment

'ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಮಾರ್ಕ್​​ ಟೀಸರ್ ನಿಮಗಾಗಿ' - ಇದು ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಬರ್ತ್​​​ಡೇ ಟ್ರೀಟ್.​​​​

'K47' title reveal
K47 ಟೈಟಲ್​ ರಿವೀಲ್ (Photo: Screen-grab from MARK Teaser)
Published : September 2, 2025 at 8:58 AM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​​ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 52 ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಾದ್​​ಶಾಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಟ್ರೀಟ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸುದೀಪ್​​ ನಟನೆಯ 47ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾರ್ಕ್​​': ಹೌದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'K47' ಚಿತ್ರದ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಟೈಟಲ್​ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್​​ ನಟನೆಯ 47ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಟನ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ನ ನಿರ್ದೆಶಕ ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕಿಚ್ಚನ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್​​, ಟೀಸರ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಅಜಯ್​ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ: ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್​ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್​ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಮಭವನ್ನು ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ 'ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. 39 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದಿ ಲಿಂಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕಿಚ್ಚನ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಟ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​​ಗೆ ಮಾರ್ಕ್​ ಬಿಡುಗಡೆ: ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಸವಾಲು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ನಾನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಟ ಆಚರಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದು. ''ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ'' ಎಂದು ಸುದೀಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುದೀಪ್​: ಆಗಸ್ಟ್​ 25ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುದೀಪ್, ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 2ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 1ರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಸಿಗೋಣವಾ'. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ ಎರಡರಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯುವಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಆ ದಿನ ನೀವು ಪಡುವ ಸಂಭ್ರಮ, ಆಚರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನನಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬಿದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮೆದುರು ನಿಂತು ವಿನೀತನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಏನಿದೆ?. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನಾನೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಮೊದಲ ವರ್ಷವಿದು. ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನ ಹುಟ್ದಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಗಡಿಯಾರ 12 ಗಂಟೆ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳೇ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವುಗಳೇ ಎದೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​​ ಒಂದರ ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 2ರಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡಿ. ನಾನು ಆ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ನೀವು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಾದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಮೊದಲ ವರ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಬಳಿ ಚೂರು ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೆಂದು ಮತ್ತು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ, ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯವೇ ನನ್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಸದಾ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ - ನಿಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

