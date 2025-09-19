ETV Bharat / entertainment

ಶೂಟಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯ: ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು, Jr NTR ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವಾರಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

JR NTR
JR NTR (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2025 ಇಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

NTR ಅನುಮೋದನೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೂನಿಯರ್ NTR ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಜೆಪ್ಟೂ, ಅಪ್ಪಿ ಫಿಜ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟಿಯಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಾರಕ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಿಯೋರಾ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕೈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡವು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಜಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ.

NTR ಜೊತೆ ನೀಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್​ ಚಿತ್ರ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾರಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಯಾರೀ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್? ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ 40 ಭಾಷೆ, 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು; ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಧನ

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​​ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​ ನಿಧನ

