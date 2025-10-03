'ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್': ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, ವಂಗಾ ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಘರ್ಜನೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್: ''ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದ್ಭುತ ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Congratulations to the team of #KantaraChapter1 on scoring a resounding success.@shetty_rishab sir pulled off the unthinkable by excelling both as a mindblowing actor and a brilliant director.— Jr NTR (@tarak9999) October 2, 2025
My best wishes to the entire cast and crew, along with @hombalefilms, for fearlessly…
My best wishes to the entire cast and crew, along with @hombalefilms, for fearlessly…
ಬ್ರದರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮದರ್: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಿವೈನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಹಿಂದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಪ್ರಮೋಶನ್ಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಅರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಗೆಳೆಯನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈವೆಂಟ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಬ್ರದರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮದರ್, ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Brother from another mother, but my strongest support forever. ✨@tarak9999 #Brotherhood #KantaraPreReleaseEvent pic.twitter.com/wWtKUIn53Y— Rishab Shetty (@shetty_rishab) September 29, 2025
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಅನಿಮಲ್, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಾನಟಿಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನಿಮೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಕಚ್ಛಾ, ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅನ್ಶೇಕೆಬಲ್. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಬಿಜಿಎಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
KANTARA Chapter 1 is a true MASTERPIECE 🙏— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) October 2, 2025
INDIAN cinema has never seen anything like this before.
It's a cinematic thunderstorm, raw, divine, and unshakable.
Rishab shetty delivers a true one-man show, crafted and carried single-handedly 🙏@shetty_rishab
Special mention to…
ನಾಗ ವಂಶಿ: ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀ ನೀವೊಂದು ಫಿನಾಮೆನನ್, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Thank you ✨ https://t.co/eMjBiOn1Hh— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 2, 2025
ರೋಹಿತ್ ನಾರ: ತೆಲುಗು ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ನಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
