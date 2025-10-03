ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್​ಪೀಸ್'​​: ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​, ವಂಗಾ ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಸಿನಿಮಾ ಘರ್ಜನೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty, Jr NTR
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ರಿಷಬ್​ ಲುಕ್​, ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ (Photo: Film Poster, IANS)
2022ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​: ''ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದ್ಭುತ ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್​​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಆಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರದರ್​ ಫ್ರಮ್​ ಅನದರ್​ ಮದರ್​: ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಡಿವೈನ್​​ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​​. ಈ ಹಿಂದೆ, ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಪ್ರಮೋಶನ್​ಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಅರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಗೆಳೆಯನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಥ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈವೆಂಟ್​ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಬ್ರದರ್​ ಫ್ರಮ್​ ಅನದರ್​ ಮದರ್​, ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಂದೀಪ್​ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಅನಿಮಲ್​, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಾನಟಿಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್​ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿ, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನಿಮೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಕಚ್ಛಾ, ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅನ್​ಶೇಕೆಬಲ್​​. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಒನ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್​ ಬಿಜಿಎಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗ ವಂಶಿ: ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀ ನೀವೊಂದು ಫಿನಾಮೆನನ್, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ: ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​

ರೋಹಿತ್​ ನಾರ: ತೆಲುಗು ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್​ ನಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 1ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ 5000+ ಹೌಸ್​​ಫುಲ್ ಶೋಸ್': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ

