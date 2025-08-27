ETV Bharat / entertainment

'ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ದೇವರಿಂದ, ಹೃದಯದ ಸಂತೋಷ ಮಗಳಿಂದ': 'ಡ್ಯಾಡ್' ಶಿವಣ್ಣನ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ವಿಶ್​ - DAD POSTER

ಶಿವಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಡ್ಯಾಡ್' ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Dad' poster out
'ಡ್ಯಾಡ್' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Film Poster)
ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದ 'ಡ್ಯಾಡ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​​ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯದ ಸಂತೋಷ ಮಗಳಿಂದ...: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ) ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಡ್ಯಾಡ್' ನಾಯಕ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ''ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ದೇವರಿಂದ… ಹೃದಯದ ಸಂತೋಷ ಮಗಳಿಂದ... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಓರ್ವರು ಬರೆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, 'ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ', 'ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಬಾಸ್​ ಜೈ ಶಿವಣ್ಣ', 'ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಡ್ಯಾಡ್​' ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.

ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್. ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದನವನದ ಏಕೈಕ ನಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಡ್ಯಾಡ್​ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್​ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಆಗಿದೆ.

32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿವರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬೃಹತ್‍ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಶುರುಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೇ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಡ್ಯಾಡ್​ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭವೂ ನಡೆಯಿತು. ಎಂದಿನಂತೆ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಹರೀಶ್‍ ಪೆದ್ದಿ ಮೈರಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್‍ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿದು ಕನ್ನಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ. ಬಿ.ಎಸ್‍.ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅರ್ಜುನ್‍ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೂರಜ್‍ ವೆಂಜರಮೂಡು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

