'ಜನಪರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಭಾರತ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ': ಜಗ್ಗೇಶ್, ಶಾರುಖ್ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ
75ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 1:04 PM IST
ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನ್ಮದಿನ. ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲದೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗ್ಗೇಶ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನವರಸನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವುಳ್ಳ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ''ನಿಮ್ಮ ದೃಢ ನಾಯಕತ್ವ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಭಾರತವು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಇವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನೀವು ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ
ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ|
ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾಭೂತಾತ್ಮಾ
ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ||೭||
ಇಂದ್ಯೀಯ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಯ ಪ್ರಿಯನು ಹಾಗು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆವುಳ್ಳವನು..@narendramodi ರವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Happy birthday sir🙏 pic.twitter.com/QN6DD7dkuu
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ| ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾಭೂತಾತ್ಮಾ ಕುರ್ವನ್ನಪಿನ ಲಿಪ್ಯತೇ ||೭|| ಇಂದ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಯ ಪ್ರಿಯನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆವುಳ್ಳವನು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
#WATCH | On PM Modi's 75th birthday, Superstar Shah Rukh Khan says, " today, on the occasion of pm modi's 75th birthday, i extend my best wishes to him. your journey from a small city to the global stage has been very inspiring. your discipline, hard work and dedication towards…
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ನಗರದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಗೆಗಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಂತಹವರನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Heartfelt greetings to Prime Minister Shri Narendra Modi on his 75th birthday.
Your steadfast dedication to the nation and your vision of leading India to the forefront of the world stand as an enduring inspiration. May Goddess Chamundeshwari bless you with strength, good health,… pic.twitter.com/r4WF1N1Q53
ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್: ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ, ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕಾಣಬಹುದು. ''ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜನಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕಾಯಕಯೋಗಿಯ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ. ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿ ಹರಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
As Shri @narendramodi ji approaches his 75th birthday, I look back at my very first meeting with him in 2014 — a moment of inspiration, kindness & life lessons. Wishing him an early happy birthday with prayers for his good health & continued leadership.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ: 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಆದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಟ, ಪ್ರಧಾನಿಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್: "ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ, ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್: "ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವು ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ" ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ವಿಡಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್: "ನಿಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ನಾಯಕತ್ವವು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್: "ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್" ಎಂದು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.