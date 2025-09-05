ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯಕವೇ?: ಏಳುಮಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು! - PAID PREMIERE SHOW
'ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಶೋ'ನಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2025 at 5:12 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಎಕ್ಕ, ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 'ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಶೋ' ವರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ಬಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು. ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ: ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆರಂಭವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂತಾರ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುತ್ತದೆ. 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಹಲವರು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಆ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು.
ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ: ಅನಂತರ ಬಂದ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಕೂಡಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನ ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಡಿಆರ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂ.ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದವು.
ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ರೀನ್ನಲ್ಲೂ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಂದ ಹಗ್ಗಳಿಕೆ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೀರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಶೋಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕಾರಣ': ಇದೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದೆವು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಹೌದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡು ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆವು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಎಂದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲೇ ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರದ ಏಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ಥೀಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಏಳುಮಲೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ: ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಿದೆ. ರಾಣಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಶೋನಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೆ 27 ದಿನಗಳು: ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
''ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಹೊಸಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ವಿಮರ್ಷೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು (ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ) ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಮರ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವೈರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಮರ್ಷೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' - ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರದವರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ': ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿರೇಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕ ಕೆ.ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದರೆ, ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದಾಗಲಷ್ಟೇ ಜನ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಚಿತ್ರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದರ್ಶನ್ ನೋವು ಅವರಿಗೇನೇ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುಷಿ; ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸೋದು ತಪ್ಪು': ಪ್ರೇಮ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎನ್ನವುದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.