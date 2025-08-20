ETV Bharat / entertainment

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ 2025 ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಓಪಾಲ್​ - OPAL SUCHATHA

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಓಪಾಲ್​ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾ 2025 ಕೃಷ್ಣ ಮೇರಿ ಗ್ರಾವಿಡೇಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Miss World 2025 Opal Suchata
ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 2025 ಓಪಾಲ್​ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 2:43 PM IST

1 Min Read

ಗುಡ್ಲವಲ್ಲೇರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ''ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು'' ಎಂದು 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಓಪಾಲ್​ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ (Opal suchata chuangsri) ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೋಕಿಪರ್ರುವಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಪಾಲ್​ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾ 2025 ಕೃಷ್ಣ ಮೇರಿ ಗ್ರಾವಿಡೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೇರಿ ಗ್ರಾವಿಡೇಜ್, ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಲು 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ': ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಪವರ್ ರನ್ 2.0ರ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಕೆಲಸಗಳು

ಗುಡ್ಲವಲ್ಲೇರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ''ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು'' ಎಂದು 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಓಪಾಲ್​ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ (Opal suchata chuangsri) ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೋಕಿಪರ್ರುವಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಪಾಲ್​ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾ 2025 ಕೃಷ್ಣ ಮೇರಿ ಗ್ರಾವಿಡೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೇರಿ ಗ್ರಾವಿಡೇಜ್, ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಲು 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ': ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಪವರ್ ರನ್ 2.0ರ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಕೆಲಸಗಳು

For All Latest Updates

TAGGED:

OPAL SUCHATHA ON CANCERವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಓಪಾಲ್​ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆOPAL SUCHATHA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ Exclusive: NISAR ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ!

ದಿನವೂ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

75 ಟನ್​, 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ರಾಕೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಕಾರ್ಯ!

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ: ಅ.15 ರಿಂದ ಶೇಷಾವತಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ಬೆಟ್ಟ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.