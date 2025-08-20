ಗುಡ್ಲವಲ್ಲೇರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ''ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು'' ಎಂದು 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಓಪಾಲ್ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ (Opal suchata chuangsri) ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೋಕಿಪರ್ರುವಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಪಾಲ್ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾ 2025 ಕೃಷ್ಣ ಮೇರಿ ಗ್ರಾವಿಡೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೇರಿ ಗ್ರಾವಿಡೇಜ್, ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಪವರ್ ರನ್ 2.0ರ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸುಧಾ ರೆಡ್ಡಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
