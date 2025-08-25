ETV Bharat / entertainment

24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದರ್ಶನ್​ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಸಾಂಗ್​​: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷ್ - IDRE NEMDIYAAG IRBEK RECORD

ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್+ ವೀವ್ಸ್​​​ ಕಂಡ ಹಾಡೆಂದು 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.​​

Idre Nemdiyaag Irbek song sets record
ದರ್ಶನ್​​ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್' ಸಾಂಗ್​​ ರೆಕಾರ್ಡ್ (Photo: Screen-grab from song)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 4:38 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ನಾಯಕ ನಟ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಿಲೀಸ್​ ಆದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಮೊದಲ ಹಾಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್​ 10 ಮಿಲಿಯನ್+ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ.

24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 10.2M+ ವೀಕ್ಷಣೆ, 480K ಲೈಕ್ಸ್​​ ಅನ್ನು ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದು, ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂತಸಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಹೀಗಿದೆ: 'ಇದು 28ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಾ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, 'ಜೈ ಡಿಬಾಸ್​' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಓರ್ವರು, ''ನಮ್ಮ ಡಿ-ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ದಿ-ಡೆವಿಲ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಡಿ-ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲವ್ ಯೂ ಡಿ-ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ‌ಅಣ್ಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್​ ಟೈಮ್​​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ದಿನ ದರ್ಶನ್​​ ಹೆಸರಿನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಲ್ಮೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್​​ಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್​​​ ಚಿತ್ರದ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್' ಹಾಡು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ‌ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ
12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ದಿನ ದರ್ಶನ್​​ ಹೆಸರಿನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಲ್ಮೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್​​ಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್​​​ ಚಿತ್ರದ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್' ಹಾಡು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ‌ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ
12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

