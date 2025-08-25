ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ನಾಯಕ ನಟ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಮೊದಲ ಹಾಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್+ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ.
24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 10.2M+ ವೀಕ್ಷಣೆ, 480K ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದು, ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂತಸಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ: 'ಇದು 28ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಾ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಜೈ ಡಿಬಾಸ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಓರ್ವರು, ''ನಮ್ಮ ಡಿ-ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ದಿ-ಡೆವಿಲ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಡಿ-ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲವ್ ಯೂ ಡಿ-ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ದಿನ ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಲ್ಮೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್' ಹಾಡು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ
12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.